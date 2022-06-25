انت الان تتابع خبر مدرب الأهلي الجديد.. البداية أمام الجونة بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي بين عدد من المدربين الأجانب، لاختبار مدرب خلقًا لبيتسو موسيماني، الذي فسخ عقده مع النادي الأهلي بشكل ودي.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن مدربه الجديد قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وتحديدًا عقب مباراة سموحة يوم 29 يونيو الجاري بمسابقة الدوري الممتاز.

البداية أمام الجونة

وتشير الدلائل إلى أن مباراة الجونة المقرر لها 5 يوليو المقبل بالدوري الممتاز، ستكون بداية عمل المدرب الأجنبي الجديد مع الأهلي، حيث يسابق مسؤولو النادي الأهلي الزمن من أجل الانتهاء من ملف المدرب الجديد.

ورفض مجلس إدارة النادي الأهلي، فكرة التعاقد مع مدرب مغمور من أوروبا، حيث يتفاوض الأهلي مع مدربين من أوروبا لهم تاريخ جيد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، ومازال متبقي له 3 مباريات مؤجلة.