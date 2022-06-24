نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لا تراجع ولا أستسلام” موعد مباراة الشباب والأهلي في الدوري 2022/06/27 الفرصة الأخيرة للبقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والأهلي لا يقل أهمية ومتابعة، من موعد مباراة الهلال والفيصلي ولا الاتحاد والطائي بعد خسارة الأهلي أمام الرائد في الجولة الماضية، تأزم موقف النادي العريق قلعة الكؤوس الفريق الحاصل على لقب الدوري السعودي للمحترفين، وأصبح في المركز أل 14 ومهدد بقوة للهبوط إلي دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، في حالة لم يحقق الفوز على الليوث في عقر دارهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، اللقاء يلعب في نفس توقيت مباراة الهلال والفيصلي.

تنتاب جماهير الراقي حالة من الحزن الشديد خوفاً من هبوط النادي للدرجة الأولى، وبدأ من الآن البحث عن رابط حجز تذاكر المباراة لتكون مساندة لفريقها في هذا الظرف الصعب، ولم يطرح نادي الشباب التذاكر حتى الآن ليتم الدخول وحجز التذاكر المخصصة للجماهير الأهلوية، كما أن هناك مباراة لا تقل أهمية عن مباراة الهلال وهي مباراة الاتحاد والطائي لحساب نفس الجولة الأخيرة، بعد قرار الاتحاد السعودي بلعب جميع مباريات الجولتين الأخيرتين في توقيت واحد وبحكام أجانب.

الشباب ضمن المركز الرابع وفقد المشاركة في السوبر السعودي، بعد أن خطف النصر المركز الثالث المؤهل إلي بطولة السوبر السعودي العالم القادم، لذا فهو يلعب بدون ضغوط أما النادي الأهلي فهو لا بديل له عن الفوز، حتى يضمن البقاء في الدوري، فهو قبل اللقاء في المركز أل 14 برصيد 31 نقطة من خوض 29 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات فقط بينما هزم في 10 مباريات، وتعادل في 13 مباراة سجل لابوه 38 هدف واستقبلت شباكه 43 هدف.

موعد مباراة الشباب والأهلي

18.00 : السادسة بالتوقيت العالمي.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا، سوريا.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت أم القرى، دولة قطر، البحرين، الكويت.

ترتيب جدول الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 29 19 7 3 1 27:61 34 64 2 الاتحاد 29 20 4 5 1 29:62 33 64 3 النصر 29 18 4 7 1 35:56 21 58 4 الشباب 29 15 9 5 1 36:52 16 54 5 ضمك 29 12 7 10 1 43:37 -6 43 6 الفتح 29 9 8 12 1 39:44 5 35 7 الفيحاء 29 8 11 10 1 23:21 -2 35 8 أبها 29 9 8 12 1 42:27 -15 35 9 الطائي 29 10 4 15 1 45:30 -15 34 10 التعاون 29 7 12 10 1 47:42 -5 33 11 الفيصلي 29 7 12 10 1 35:27 -8 33 12 الرائد 29 9 6 14 1 45:34 -11 33 13 الباطن 29 8 8 13 1 41:31 -10 32 14 الأهلي 29 6 13 10 1 43:38 -5 31 15 الإتفاق 29 7 10 12 1 47:39 -8 31 16 الحزم 29 4 5 20 1 47:23 -24 17

رابط حجز تذاكر مباراة الشباب والأهلي