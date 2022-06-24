فيفا يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26

فيفا يرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، أنه سيرفع عدد اللاعبين في كل تشكيلة من 23 إلى 26 في مونديال قطر المقرر نهاية العام الجاري.

وقالت الهيئة الكروية العليا في بيان على موقع الاتحاد الإلكتروني: "بات بالإمكان الآن إدراج ما بين 23 و26 لاعبا في القائمة النهائية لكل منتخب ليسير بذلك على خطى الاتحاد الأوروبي للعبة الذي اتخذ قرارا مماثلا قبل كأس أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي في خطوة لتخفيف حجم تداعيات تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي كان يهدد المنتخبات".

وأوضح "فيفا" أنه اتخذ هذا الإجراء "بهدف التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 والفترة غير العادية التي سيقام خلالها المونديال"، أي في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين وليس خلال التوقيت التقليدي في فصل الصيف، ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تعليق بطولات الأندية في أوروبا.

ويشار إلى أنه منذ رفع عدد اللاعبين في تشكيلات المنتخبات الوطنية من 22 إلى 23 خلال كأس القارات عام 2001، لم يطرأ أي تعديل على هذا الرقم حتى الصيف الماضي وكأس أوروبا المؤجلة من صيف 2020 إلى 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويأتي رفع العدد حتى 26 لاعباً في كل تشكيلة خلال مونديال قطر 2022 بعدما سبق لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، الهيئة المسؤولة عن قوانين كرة القدم، أن صادق في منتصف الشهر الماضي و"بشكل نهائي" على اعتماد 5 تبديلات لكل منتخب في كل مباراة، بعدما كانت ثلاثة في السابق.

بدوره قال رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو: إن التغيير في قاعدة التبديل جاء بعد "دعم قوي من كامل مجتمع كرة القدم" وذلك بعد تجربته الناجحة في بطولات كثيرة خلال فترة جائحة كوفيد-19.