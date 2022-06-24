الرياضة

“منافسة حتى النهاية” مباشرة موعد مباراة الاتحاد والباطن الجولة الأخيرة 2022/06/27 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة "منافسة حتى النهاية" مباشرة موعد مباراة الاتحاد والباطن الجولة الأخيرة 2022/06/27 والقنوات الناقلة

تحت شعار منافسة حتى النهاية يترقب عشاق النمور، موعد مباراة الاتحاد والباطن في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وكلهم أمل في الظفر باللقب الغالي الغائب عن العميد منذ 11 عام، وكان الاتحاد الأقرب حيث ظل متربع على صدارة الترتيب طيلة 22 أسبوع، إلي أن تراجع في النتائج في الأمتار والأسابيع الأخيرة، اللقاء المرتقب هو لقاء الاتحاد لا هو من سوف يطرح تذاكر المباراة ويحدد أسعارها، للجماهير المتشوقة للاحتفال مع اللاعبين باللقب الأصعب في ملعب الجوهرة المشعة.

تلعب جميع مباريات الجولة الأخيرة في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، لمزيد من الشفافية والعدالة بين جميع الفرق، تقام مباراة الهلال والفيصلي والتي سيراقبها الاتحاد بكل قلبة وعقلة، لأنها هي من ستحدد بطل المسابقة ففي حالة فاز الهلال فأي نتيجة يحققها الاتحاد لا قيمة لها، وأصبح المتحكم في اللقب هو الزعيم الهلالي حيث أن الفريقين متساويان في عدد النقاط ولكل منهم 64 نقطة، ولكن الهلال يتميز بنتيجة المواجهات المباشرة وفارق الأهداف.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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