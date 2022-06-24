ترتيب الدوري السعودي 2022 حتي الآن ، وفق جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز 2022 حتي الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وهي الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة ، يتصدر نادي الهلال السعودي ترتيب جدول الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 29 ، وذلك بعدد 64 نقطة جمعها من 19 فوز و 7 تعادلات وثلاث هزائم من أصل 29 مباراة خاضها حتي الآن ، ويتفوق الهلال علي الاتحاد بالمواجهات وفارق الأهداف برقم حصول الاتحاد علي 64 نقطة أيضاً من 29 مباراة ، و يتذيل الدوري فرق الأهلي والاتفاق والحزم وهم المهددين بالهبوط ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض لكم أهم بيانات ترتيب دوري المحترفين السعودي ، وكذلك ترتيب الهدافين ومباريات الجولة الأخيرة 30 من عمر المسابقة.

ترتيب الدوري السعودي 2022 حتي الآن

وفق موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم ، مسابقة الدوري السعودي تبقي لها جولة واحدة :

متصدر الدوري السعودي اليوم هو فريق نادي الهلال ب 64 نقطة من 19 فوز ، و 7 تعادل ، 3 خسارة ، وفارق أهداف +34 .

أما الاتحاد السعودي هو صاحب المركز الثاني بـ 64 نقطة جمعها بـ 20 فوز ، و 4 تعادلات ، و 5 هزائم ، وفرق أهداف +33.

في المركز الثالث يأتي النصر بعدد 58 نقاط من 18 انتصار ، و 4 تعادل ، و 7 هزائم ، وفارق أهدافه +21 .

الشباب هو رابع بطولة الدوري برصيد 54 نقطة علي مدرا 29 جولة في الموسم الحالي.

يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين فرق الهبوط وهي : المركز 14 : الأهلي السعودي بـ 31 نقطة من 29 مباراة. مركز 15 : الاتفاق بـ 31 نقطة. الأخير 16 : الحزم وجمع فقط 17 نقطة من 29 مباراة.

أما في دائرة الخطر كل من : الطائي في المركز 9 بـ 34 نقطة. التعاون في مركز 10 بـ 33 نقطة. الفيصلي في مركز 11 بـ 33 نقطة. الرائد في مركز 12 بـ 33 نقطة. الباطن في مركز 13 بـ 32 نقطة.



يعتبر الدوري السعودي للمحترفين من أقوي الدوريات العربية ، ومرفق جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 29.

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين

في المركز الأول : أوديون إيغالو لاعب نادي الهلال ، وأحرز حتي الآن 22 هدف.

أما في المركز الثاني : تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي ، وجمع 20 هدف حتي الآن.

ومشاركة معه يأتي ، صاحب المركز الثاني مكرر هو : رومارينيو والذي سجل 20 هدف.

أما المركز الثالث من نصيب اللاعب : ليندر توامبا بعدد أجوال 17 جول.

إضافة إلي صاحب المركز الرابع : عبدالرازق حمدالله بـ 15 هدف.

في المركز الخامس هو كارلوس ابريليو وفق ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 هدف.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين تبقي منها جولة واحدة ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب المسابقة.

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