نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والباطن والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والباطن الجولة الثلاثون من الدوري السعودي للمحترفين، عشاق ومحبي فريق الاتحاد أنتم على موعد مع مباراة الاتحاد والباطن في إطار منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في المباراة التي تجمع بين الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، والتي ينتظرها كافة عشاق النمور في مدينة جدة السعودية.

وتكمن أهمية المباراة في حاجة كلا الفريقين للفوز بها، وإن كانت الأهداف مختلفة، حيث يسعى الاتحاد للفوز وانتظار نتيجة الهلال ضد الفيصلي من أجل التتويج بلقب بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، فيما يسعى الباطن تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

الاتحاد ضد الباطن

الاتحاد يدخل هذه المباراة رافعاً شعار لابديل عن الفوز وانتظار نتيجة مباراة الهلال والفيصلي من أجل التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022، حيث يحتاج الاتحاد للفوز على الباطن مع تعثر فريق الهلال بالتعادل أو الهزيمة من أجل الفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق الهلال صاحب صدارة جدول الترتيب، حيث استطاع الاتحاد الفوز في عشرين مباراة، والتعادل في أربعة مباريات، وخسر في خمس مباريات.

على الجانب الآخر فإن فريق الباطن يدخل هذه المباراة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، الباطن فاز في ثماني مباريات، وتعادل في مثلهم، تلقى الخسارة في ثلاثة عشر مباراة، ليكون الفريق في المركز الثالث عشر برصيد اثنين وثلاثين نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والباطن

وقد تم تحديد موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوي السعودي للمحترفين 2022، حيث ستقام مباراة الاتحاد ضد الباطن مساء يوم الاثنين القادم بمشيئة الله تعالى، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن

هذا وقد تقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة الاتحاد والباطن على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لأحداث بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.