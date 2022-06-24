“منصة مكاني” موقع حجز تذاكر الاتحاد والباطن الجولة 30 متاح الآن WWW.MAKANI.COM

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عمر شويل - جدة يبحث عشاق الأتي نادي أتحاد جدة الآن، عن موقع حجز تذاكر الاتحاد والباطن في الجولة أل 30 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وهو “منصة مكاني” اللقاء المرتقب الذي يلعب في نفس توقيت الهلال والفيصلي، والتي سوف يتم طرح تذاكر الهلال والفيصلي عبر منصة مكاني أيضاً، لذا سنوفر لكم رابط الحجز وأسعار التذاكر وموعد طرح التذاكر للجماهير، وكان الاتحاد قد قلب تأخره أمام الاتفاق إلي فوز عريض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتمسك بالمنافسة حتى اللحظة الأخيرة على أمل تعثر الهلال أمام الفيصلي.

يحتل أتحاد جدة المركز الثاني الآن برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد الهلال بعد فوز الفريقين في الجولة الأخيرة، ولكن الهلال يتصدر بسبب نتائج الفريقين معاً في الدوري التي تصب في صالح الهلال، بعد فوزه على العميد ذهاباً وإياباً في الدوري، وتنص لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه إذا تساوى فريقين أو أكثر في عدد النقاط، تكون نتيجة مواجهتهما هي التي تحدد الترتيب النهائي، وفي حالة أن انتهت الجولة الأخيرة من الدوري بفوز فريقي الهلال والاتحاد على الفيصلي والباطن، سيعلن الهلال رسمياً بطل للدوري.