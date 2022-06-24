رابط حجز تذاكر الهلال والفيصلي منصة مكاني makani.com.sa هنا تذاكر مباراة الهلال والفيصلي

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عمر شويل - جدة تبحث جماهير نادي الهلال السعودي، عن رابط حجز تذاكر الهلال والفيصلي القادمة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء الحاسم في تحقيق الزعيم البطولة الثالثة له على التوالي والثامنة عشر في تاريخه، لذا تحظى المباراة بأهمية كبيرة من قبل جماهير الزعيم وهم بالملايين، المباراة تقام يوم الإثنين القادم على ملعب “الملز”، في نفس توقيت مباراة الاتحاد والباطن والتي بناءً على نتيجة المباراتين سيتحدد البطل لأقوى نسخة من البطولة حتى الآن وسنقدم رابط تذاكر الشباب والأهلي اللقاء الذي تنتظره جماهير الراقي للنجاة من شبح الهبوط فتابعونا.

طبقاً للائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فأنه حال تحقيق الهلال السعودي الفوز على الفيصلي يتوج بطلاً للدوري، دون النظر لنتيجة مباراة الاتحاد ضد الباطن التي تقام في نفس التوقيت، فاللائحة تنص أنه في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام أولاً إلي نتيجة الفريقين معاً في المسابقة، وهو ما يصب في صالح الهلال فقد فاز على الاتحاد في الدور الأول والثاني، لذا فالهلال فرصته في يده عكس منافسه الذي يلعب بأقدامه ضد الباطن، بينما عقله وقلبه معلق بمباراة الهلال.