انت الان تتابع خبر بعد طلب زعيم الفلاحين.. هل تعاد مباراة الأهلي وغزل المحلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدمت إدارة نادي غزل المحلة بطلب إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، من أجل إعادة مباراة الفريق أمام الأهلي والتي خسرها زعيم الفلاحين بهدفين لهدف، في ختام مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وحسب بيان نادي غزل المحلة، فالشكوى كانت بسبب عدة وقائع في لقاء الأهلي، الذي أداره الحكم عبد العزيز السيد، منها احتساب ضربة جزاء في الدقيقة 10 للفريق الأحمر دون الرجوع لحكم تقنية الفيديو المساعد VAR.

زعيم الفلاحين في شكواه أكد وجود خطأ ضد الأهلي في بداية اللعبة التي أدت لهدف فوز المارد الأحمر، بينما لم يراجع الحكم تقنية VAR للتأكد من صحة الهدف.

الشكوى المحلاوية أشارت أن الحكم لم يوقف المباراة بعد نزول أحد مشجعي الأهلي لأرض الملعب خلال مباراة أمس “وهو خطأ جسيم في تطبيق القانون يستوجب إعادة المباراة”.

هل تعاد مباراة الأهلي وغزل المحلة

المادة 98 من لائحة الرابطة، أكدت على أن إعادة المباريات تتم عندما يعترف الحكم في تقرير المباراة بارتكاب خطأ في تطبيق القانون، بشرط أن يكون هذا الاعتراف خلال 48 ساعة من إقامة المباراة.

أما فيما يتعلق بنزول مشجع أحد الفريقين لأرض الملعب، جاءت عقوبته بتغريم الفريق الذي ينتمي إليه المشجع، مبلغ مليون جنيه واعتباره خاسرا للمباراة وخصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم.