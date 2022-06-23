انت الان تتابع خبر شوية معلومات عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم اعلان حكم مباراة الأهلي وبيراميدز في دور ربع نهائي كأس مصر 2021، حيث سيديرها طاقم تحكيم روماني.

اتحاد الكرة المصري قال في خبر له أن مباراة الأهلي وبيراميدز سيديرها الطاقم التالي:

حكم ساحة: الروماني إستفان كوفاكس

مساعد أول: الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين

مساعد ثانٍ: الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع: الروماني تشيفوليت أندري فلورين

حكم الفيديو: المجري بوجنار تاماس

حكم الفيديو المساعد: المجري بيك بالاز

معلومات عن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

الحكم الروماني من صفوة حكام قارة أوروبا،وأدار هذا الموسم نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما الإيطالي وفينورد الهولندي.

كوفاكس كان حكم الساحة في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت بتفوق الفريق الإنجليزي 4-3.

الحكم الروماني أدار 5 مباريات هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن أدار قمة الأهلي والزمالك في مارس 2019 التي انتهت بالتعادل 0-0، وأشهر يومها 8 بطاقات صفراء.

كما أدار من قبل 11 مباراة في الدوري السعودي، بالإضافة إلى العديد من المباريات الدولية بين المنتخبات.