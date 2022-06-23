انت الان تتابع خبر عرض ثلاثي من الأهلي لضم جون إيبوكا نجم إنبي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، عن وجود عرض من الأهلي لعقد صفقة تبادية مع نادي إنبي من أجل ضم المهاجم النيجيري جون إيبوكا.

الأهلي عرض على إنبي 3 لاعبين مقابل ضم المهاجم النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة مع تألق اللاعب مع الفريق البترولي.

وتقدم الأهلي بعرض لمسئولي إنبي بانتقال محمد محمود ومحمود وحيد أو حسام حسن ولاعب من الثنائي الشاب محمد نصير أو طارق زياد مقابل حسم صفقة النيجيري جون إيبوكا.

ويسعى الأهلي لتعزيز هجومه بمهاجم قوي لدعم هذا المركز قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وكانت إدارة الفريق البترولي قد طلبت الحصول على 2 مليون دولار مقابل الاستغناء عن المهاجم النيجيري.

إيبوكا سجل مع إنبي هذا الموسم 9 أهداف منهم 3 ركلات جزاء.