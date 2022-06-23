انت الان تتابع خبر بعد الهزيمة من أثيوبيا وكوريا.. منتخب مصر في تصنيف ضايع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع تصنيف منتخب مصر الشهري الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد النتائج السلبية الأخيرة.

وكان منتخب مصر قد خاض 3 مباريات في الفترة الأخيرة، فاز على غينيا بهدف ثم خسر من أثيوبيا بهدفين دون رد وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، ثم خسر ودياً من كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.

منتخب مصر أصبح في المركز الـ40 ليترجع 8 مراكز بعد أن كان تصنيفه 32 في أخر تصنيف شهري صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الفراعنة أصبحوا في المركز السادس إفريقيا ليهبطوا مركزين على المستوى القاري.

بينما على المستوى العربي، يقع منتخب مصر في المركز الثالث خلف منتخبي المغرب وتونس.

منتخب السنغال تصدر التصنيف القاري بعد صعوده مركزين ليصبح في المركز الثامن عشر.