انت الان تتابع خبر عاجل.. رحيل أبو جبل عن الزمالك.. خالد الغندور يكشف مفاجآت مدوية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي خالد الغندور بالتأكيد على إن الموسم الحالي سوف يكون هو الأخير لـ محمد أبو جبل حارس مرمي فريق الزمالك، وأيضاً أن الحارس لن يقوم بتجديد تعاقده مع الأبيض مرة آخرى.

خالد الغندور يكشف عن رحيل أبو جبل عن الزمالك

وكشف خالد الغندور في برنامجه الذي يبث على إذاعة اون سبورت، قائلاً “على مسئوليتي محمد أبو جبل لن يكون متواجداً مع الزمالك في الموسم القادم ولن يجدد تعاقده، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، العلاقة بين مسئولي نادي الزمالك، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق تدهورت خاصة بعدما رفض اللاعب الجلوس احتياطيًا لمحمد عواد فى مواجهة القمة 124 أمام الأهلى، والتى جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين 2 / 2″.

فوز الزمالك على البنك الأهلي

وفاز الزمالك في مباراة أمس على غريمة البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وتعد من المباريات الهامة التي تابعها عدد كبير من المشاهدين وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وتعد من اهم المباريات التي اقيمت بين الفريقين.