نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترقب نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم في الدوري السعودي وسط ترقب جدول ترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب نتيجة مباراة الهلال والفتح السعودي اليوم في الأسبوع 29 من الدوري السعودي وسط حالة من الترقب لجدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، حيث يحاول الهلال السعودي الفوز على الفتح من أجل الإقتراب رويدا رويدا من لقب الدوري السعودي وهو مايساعده في ظل تفوق الهلال السعودي بشكل كبير أمام الفتح السعودي.

نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم دقيقة بدقيقة

ترتيب الدوري السعودي

يذكر أن جدول ترتيب الدوري السعودي يشهد مزيدا من الترقب خاصة في ظل تساوي بين الهلال وإتحاد جدة في صدارة الدوري السعودي خاصة وأن كلا الفريقين لديه 61 نقطة ويتبقى فقط جولتين خاصة في ظل وجود ست نقاط للهلال السعودي واتحاد جدة وسط حالة من الترقب للدوري السعودي.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

موعد مباراة الهلال والفتح اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة الهلال والفتح اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وتنقل قناة SSC1 HD مباراة الهلال والفتح السعودي بتعليق من قبل سمير المعيرفي وسط حالة من الترقب بين أوساط جماهير الهلال لنتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم، ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 61 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 35 نقطة في الدوري السعودي.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم

بالنظر إلى نتيجة مباراة الهلال والفتح اليوم، نجد أن هناك صعوبة كبيرة في توقع نتيجة المباراة إلا أن الكفة تميل إلى الهلال السعودي في ظل قوة الهلال وقدرته في الحصول على النقاط الثلاث خاصة وأن النقاط الثلاث هذا الأسبوع والأسبوع المقبل تحسم له الدوري السعودي بصرف النظر عن نتائج مباراة اتحاد جدة في الأسبوع التاسع والعشرون والثلاثون في الدوري السعودي.

يذكر أن الدوري السعودي لكرة القدم سيشهد متابعة قوية لمباريات الأسبوع التاسع والعشرون والأسبوع الثلاثون في الدوري السعودي في ظل قوة الدوري السعودي بشكل كبير خلال الفترة الحالية وسط حالة من الترقب للدوري السعودي وترقب للتغيرات التي ستحدث في الدوري السعودي على مستوى القمة والقاع، خاصة وأن هناك أكثر من ستة أندية تتنافس على البقاء في الدوري السعودي وعدم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.