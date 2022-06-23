انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي.. الفتح والهلال مباراة نار للحسم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباريات اليوم في الدوري السعودي عنوانها الإثارة واخدم نفسك بنفسك، فاليوم تقام مباريات الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي قبل جولتين من النهاية برصيد 61 نقطة وهو نفس رصيد الاتحاد، لكن الزعيم يتصدر بأفضلية المواجهات المباشرة.

وتقام جميع مباريات الجولة 29 ( قبل الأخيرة ) من الدوري السعودي في نفس الموعد.

مواعيد مباريات اليوم بالدوري السعودي

الفتح: الهلال – الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD 1 بتعليق سمير المعيرفي.

أبها _ الفيحاء – الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC SD 1 بتعليق عبد العزيز السبر.

الفيصلي : الطائي – الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD 2 بتعليق راشد الدوسري.

الباطن: ضمك – الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD 3 بتعليق جعفر الصليح.

الحزم: النصر – الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD 4 بتعليق خالد المديفر.

الاتفاق: الاتحاد – الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD – SD 5 بتعليق حماد العنزي.

الأهلي : الرائد – الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD – SD 6 بتعليق فهد العتيبي.

التعاون: الشباب – الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية – قناة SSC HD – SD 7 بتعليق