انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.. مباراة نار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2021، حيث تأجلت المباراة لفترة طويلة.

الأهلي كان قد وصل لدور ربع نهائي كأس مصر 2021، بعد الفوز على إنبي بهدف دون رد في دجور الـ16، بينما بيراميدز مر من نفس الدور من عقبة سموحة بالفوز 3-1.

الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ8 لبطولة كأس مصر 2021، سيلتقي مع فريق بتروجيت في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد فاز في أخر مبارياته على غزل المحلة بهدفين لهدف، بينما بيراميدز فاز على استرن كومباني بثلاثية نظيفة وذلك في إطار الجولة 22 من مسابقة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

المباراة ستقام يوم الأحد 26 يونيو على أرضية ستاد القاهرة الدولي وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.