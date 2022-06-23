نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة التتويج المحتمل.. موعد مباراة الفتح والهلال الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفتح والهلال ، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، وفي إطار لقاءات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يفتح ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف السعودية أبوابه، من أجل مواجهة قوية وحاسمة، تجمع فريقا الهلال والفتح ، والتي قد تحمل التتويج رقم 18 باللقب بالنسبة للزعيم، فيما يسعى النموذجي إلى التعادل على أقل تقدير، من أجل ضمان البقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل، قبيل الجولة الـ30 والأخيرة غير مأمونة العواقب.

نتناول في التغطية التالية، جميع التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الفتح والهلال والقنوات الناقلة ، علاوة على طريق ونتائج الفريقين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الفتح والهلال .

مباراة الفتح والهلال

مواجهة جديدة إذن في إطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الجاري.

تحمل ذكريات سيئة للموج الأزرق، خاصة بعد خسارته في ريمونتادا مثيرة بالدور الأول.

وهو ما يسعى كبير آسيا لتعويضه في مواجهة الخميس، أملًا في سقوط منافسه الاتحاد في الجولتين المتبقيتين.

من أجل الظفر باللقب الغالي.

في المقابل، يطمح فارس الأحساء إلى انتصار جديد، بناءً على نتيجة لقاء الذهاب.

أو على أقل تقدير الخروج بالتعادل، الذي سيسهم في ضمان بقائه في المسابقة للموسم المقبل.

نستعرض في البداية ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق مباريات الجولة 29 :

كانت مباريات البطولة قد تعرضت إلى التأجيل لأكثر مرة، خاصةً في الأسابيع الأخيرة.

لظروف عديدة، من أبرزها المشاركة الناجحة لـ المنتخب السعودي الأولمبي في كأس تحت 23 سنة 2022 .

والتي كُللت بنجاح باهر بالظفر باللقب الأول في المسابقة على حساب أصحاب الأرض منتخب أوزبكستان الأولمبي.

كما خاض الأخضر الكبير معسكره التحضيري الأول للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 .

والذي أقيم في إسبانيا، ولعب خلالها وديتين أمام كولومبيا وفنزويلا.

نادي الفتح

نستهل تغطيتنا مع نادي الفتح السعودي ، والذي يسعى للاستفادة بدعم الأرض والجمهور.

حيث قدم الفريق إجمالًا، نتائج طيبة في مشاركته رقم 13 بدوري المحترفين السعودي .