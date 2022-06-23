انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على غزل المحلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم الأهلي بصعوبة نقاط الفوز في مباراته أمام غزل المحلة، بتحقيق الانتصار 2-1 على ضيفه زعيم الفلاحين في ختام مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي بدا بالستجيل في الدقيقة 12 عن طريق محمد مجدي “أفشة” من ركلة جزاء ثم تعادل التنزاني حميد ماو لصالح غزل المحلة في الدقيقة 58، قبل أن يدرك محمد شريف هدف الانتصار الأحمر في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 44 في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر وله 3 مبرايات مؤجلة أمام كل من الجونة، المقاولون العرب والإسماعيلي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

مباراة الأهلي المقبلة ستكون بمواجهة فريق بيراميدز في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر 2021، وستقام المباراة يوم الأحد 26 يونيو على أرضية ستاد الأهلي وي السلام.