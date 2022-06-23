انت الان تتابع خبر ترتيب الدوري الممتاز بعد الجولة 22.. صراع بين الزمالك وبيراميدز والأهلي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اشتعل الصراع في مقدمة الدوري الممتاز بعد مرور 22 جولة من المسابقة، بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي.
الثلاثي حقق الفوز في مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز، لكن الأهلي له 3 مباريات مؤجلة مع الجونة، المقاولون العرب والإسماعيلي.
نتائج الجولة 22 من الدوري الممتاز
الإسماعيلي 0 : المقاولون العرب 0
سيراميكا كليوباترا 1 : فاركو 1
طلائع الجيش 3 : سموحة 3
المصري البورسعيدي 1 : الجونة 0
إنبي 1 : فيوتشر 2
الاتحاد السكندري 1 : مصر المقاصة 0
استرن كومباني 0 : بيراميدز 3
البنك الأهلي 1 : الزمالك 2
الأهلي 2 : غزل المحلة 1
ترتيب الدوري الممتاز
1- الزمالك 48 نقطة
2- بيراميدز 46 نقطة
3- الأهلي 44 نقطة
4- فيوتشر 39 نقطة
5- سموحة 36 نقطة
6- طلائع الجيش 33 نقطة
7- البنك الأهلي 30 نقطة
8- فاركو 30 نقطة
9- إنبي 26 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة
11- الاتحاد السكندري 25 نقطة
12- غزل المحلة 25 نقطة
13- المصري البورسعيدي 23 نقطة
14- الجونة 21 نقطة
15- الإسماعيلي 19 نقطة
16- المقاولون العرب 19 نقطة
17- مصر المقاصة 14 نقطة
18- استرن كومباني 13 نقطة