انت الان تتابع خبر ترتيب الدوري الممتاز بعد الجولة 22.. صراع بين الزمالك وبيراميدز والأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعل الصراع في مقدمة الدوري الممتاز بعد مرور 22 جولة من المسابقة، بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي.

الثلاثي حقق الفوز في مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز، لكن الأهلي له 3 مباريات مؤجلة مع الجونة، المقاولون العرب والإسماعيلي.

نتائج الجولة 22 من الدوري الممتاز

الإسماعيلي 0 : المقاولون العرب 0

سيراميكا كليوباترا 1 : فاركو 1

طلائع الجيش 3 : سموحة 3

المصري البورسعيدي 1 : الجونة 0

إنبي 1 : فيوتشر 2

الاتحاد السكندري 1 : مصر المقاصة 0

استرن كومباني 0 : بيراميدز 3

البنك الأهلي 1 : الزمالك 2

الأهلي 2 : غزل المحلة 1

ترتيب الدوري الممتاز

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 46 نقطة

3- الأهلي 44 نقطة

4- فيوتشر 39 نقطة

5- سموحة 36 نقطة

6- طلائع الجيش 33 نقطة

7- البنك الأهلي 30 نقطة

8- فاركو 30 نقطة

9- إنبي 26 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

11- الاتحاد السكندري 25 نقطة

12- غزل المحلة 25 نقطة

13- المصري البورسعيدي 23 نقطة

14- الجونة 21 نقطة

15- الإسماعيلي 19 نقطة

16- المقاولون العرب 19 نقطة

17- مصر المقاصة 14 نقطة

18- استرن كومباني 13 نقطة