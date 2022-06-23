انت الان تتابع خبر الأهلي +90 يقهر غزل المحلة بهدفين لهدف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بهدفين لهدف، فاز الأهلي على ضيفه غزل المحلة في ختام مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي دخل اللقاء ورصيده 41 نقطة في المركز الثالث، بينما غزل المحلة قبل اللقاء كان رصيده 25 نقطة بالمركز الحادي عشر.

الأهلي كان المبادر بالتسجيل في الدقيقة 12 بهدف من ركلة جزاء فشل في التعامل معها عمرو شعبان حارس المحلة.

في الدقيقة 58 يسجل الدولي التنزاني حميد ماو هدف التعادل ليتأزم الموقف ويحاول الفريق الأحمر تسجيل التعادل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يسجل محمد شريف هدف الفوز الأحمر من صناعة الصاعد الواعد زياد طارق.

محمد شريف رفع رصيد أهداف للرقم 7 هذا الموسم، بينما “أفشة” وصل للهدف رقم 17 في مسيرته مع الأهلي.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 44 من 19 مباراة ويتبقى له 3 مؤجلات، بينما غزل المحلة تجمد رصيده عند 25 نقطة.