انت الان تتابع خبر بعد الفوز على البنك الأهلي.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع فريق الزمالك أن يمر من عقبة فريق البنك الأهلي في الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

الزمالك حول تأخره للفوز 2-1 على مضيفه البنك الأهلي على أرضية ستاد المقاولون العرب، ليعزز من تصدره لمسابقة الدوري الممتاز ويرفع رصيده للنقطة 48.

هدفي الزمالك سجلهم النجم التونسي سيف الجزيري في الدقائق 72 و86 بينما هدف البنك الأهلي سجله عاصم صلاح من ركلة جزاء بالدقيقة 55.

الزمالك استطاع إيقاف سلسلة اللا هزيمة التي حققها البنك الأهلي خلال المباريات الأخيرة، كما نجح في كسرعقدته أمام خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي بعد أن حافظ على سجله خاليا من الهزائم لـ11 مباراة متتالية، منذ الخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف في فبراير الماضي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك المقبلة ستكون بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو، في إطار مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء على أرضية ستاد القاهرة الدولي.