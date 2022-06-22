انت الان تتابع خبر حقيقة تصريحات حسن شحاتة ضد محمد صلاح.. نكشفها لأول مرة للجميع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، بالكشف عن حقيقة تصريحاته ضد الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وتعد من ابرز الاشياء التي يريد معرفتها جميع عشاق الساحرة المستديرة.

حقيقة تصريحات حسن شحاتة ضد محمد صلاح

وتحدث حسن شحاتة خلال العديد من التصريحات التلفزيونية من خلال فضائية اون تايم سبورت، قائلاً “اتهموني إني قولت محمد صلاح لم يقدم شيئًا للمنتخب، كلامي كله عن صلاح، أنا قُلت: ما سمعته أن البرتغالي كارلوس كيروش جاء لتدريب المنتخب مجاملة لوكيل لاعبين، وهو وكيل صلاح، وهذه مجاملة لا تصح، والمجاملة هي التي وصلت بالمنتخب لهذا المستوى”.

شحاتة يتحدث عن محمد صلاح

وقال شحاتة “أنا لم أقل إن محمد صلاح لم يقدم شيئًا للمنتخب، أنا قُلت: صلاح نجم النجوم في العالم، منين هقول صلاح نجم النجوم في العالم وإنه لم يقدم شيئًا للمنتخب؟!”.