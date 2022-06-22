انت الان تتابع خبر ثنائية الجزيري تقود الزمالك لاقتحام البنك الاهلي ورفع الرصيد 3 نقاط. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بهدفين مقابل هدف، فاز الزمالك على مضيفه البنك الأهلي في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022، في المباراة التي أقيمت على ستاد عثمان أحمد عثمان بنادي المقاولون العرب.

الزمالك قلب تأخره بعهدف للفوز بهدفين لهدف، ويدين بالفضل في الفوز لمهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري الذي سجل ثنائية.

البنك الأهلي تقدم في الدقيقة 55 عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء ثم تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة 72.,

وفي الدقيقة 86 يسجل الجزيري هدف الفوز للزمالك على كتيبة المدرب خالد جلال، ليمنح الفريق الأبيض 3 نقاط غالية.

وكان الجزيري قد تم استبعاده من قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة القمة 124، لتأخره من العودة للقاهرة بعد أن شارك مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

الزمالك بهذا الفوز رفع رصيده للنقطة 48 في صدارة الترتيب بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 30 في المركز السابع ويتلقى الهزيمة السادسة.