انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة.. كريم فؤاد في الدفاع وبيرسي تاو يقود الهجوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف سامي قمصان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة في ختام مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

قمصان أجرى أربعة تبديلاتفي تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة عن التشكيل الذي بدأ به مباراته السابقة ضد الزمالك.

مدرب الأهلي دفع بكل من كريم فؤاد ومحمود وحيد وأحمد نبيل “كوكا” وطاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي بدلا من محمد هاني وعلي معلول وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر.

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمود وحيد

خط الوسط: عمرو السولية- محمد مجدي “أفشة”-أحمد نبيل “كوكا”

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمد شريف- بيرسي تاو

بدلاء الأهلي

محمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وبدر بانون وصلاح محسن ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد أشرف وزياد طارق.