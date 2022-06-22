بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع ساديو ماني
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسمياً تعاقده مع السنغالي ساديو ماني، قادماً من صفوف ليفربول، بعد جولة مكثفة من المفاوضات عقب نهاية الموسم المنقضي (2021-2022).
وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن تعاقده مع ماني لمدة 3 سنوات.
ووصل الدولي السنغالي إلى الأراضي الألمانية أمس الثلاثاء، للخضوع للفحوصات الطبية التي اجتازها بنجاح، قبل توقيعه على عقود انتقاله لبطل البوندسليجا.
وأنهى ماني رحلته داخل ملعب أنفيلد بقميص الريدز، الذي ارتداه منذ عام 2016، وذلك بعد فترة ناجحة مع وصيف بطل أوروبا.
وتأتي صفقة انتقال ماني إلى بايرن ميونخ في ظل الأنباء التي تفيد باقتراب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل عن النادي البافاري صوب برشلونة هذا الصيف.
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