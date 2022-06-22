نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ “ساديو ماني” بعد رحيله إلى بايرن ميونخ والأخير يرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رد اللاعب “ساديو ماني” نجم نادي ليفربول السابق وبايرن ميونج الحالي على رسالة النجم المصري “محمد صلاح” لاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري، حيث أكد من خلال تغريده له رداً على الفرعون المصري قال فيها: “استمر في عملك …أنت الأفضل يا أخي”، وذلك بعد رسالة ودع فيها صلاح على زميله السنغالي في الفريق الإنجليزي بعد رحيله إلى بايرن ميونخ في الموسم القادم.

محمد صلاح يوجه رسالة لزميله ساديو ماني

نشر الفرعون المصري صوره تجمعه من النجم السنغالي “ساديو ماني” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، معلقاً عليها أنها كانت رحلة رائعة مع اللاعب السنغالي، حيث شكره على تلك الأوقات السعيدة التي قضاها معه، متمنياً له التوفيق في المغامرات الجديدة، مؤكداً أن الجميع سوف يفتقده في نادي ليفربول في الموسم القادم معلقا على الصورة كما يلي:

لقد كانت رحلة رائعة! شكرًا لك على كل الأوقات السعيدة وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة! سنفتقدك جميعًا”.

من جانبه أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بياناً رسمياً خلال الساعات الماضية أكد من خلاله على توقيع النجم السنغالي “ساديو ماني” خلال فترة الانتقالات الصيفية الجرية حالياً، حيث حصل على توقيع اللاعب لمدة ثلاث سنوات قادمة، حيث يرتبط اللاعب مع النادي الجديد حتى عام 2025، ولم يعلن بايرن ميونخ عن القيمة المالية للعقد وانتقال اللاعب من نادي ليفربول إليه، ولكن تم تداولت عدد من التقارير الصحفية أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب السنغالي الرسمي مع ليفربول مع حلول شهر يونيو 2023.

بعد فشل المفاوضات في تجديد عقده مع الريدز اتخذ اللاعب السنغالي “ساديو ماني” قرار بالرحيل عن النادي الإنجليزي إلى نادي بارين ميونخ، حيث حرص النجم المصري “محمد صلاح” على توجيه رسالة وداع إلى زميله في الفريق الإنجليزي، وكان النجم السنغالي قد شارك مع ليفربول في 6 مواسم لعب خلالها 269 مباراة سجل خلالها 120 هدفاً وصنع 48 هدفاً، كما أنه فاز بعدد 6 ألقاب هامة وهى: