انت الان تتابع خبر كلوب يوجه رسالة “حزينة” إلى ماني بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجه المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب رسالة حزينة إلى نجم الفريق الراحل إلى بايرن ميونخ الدولي السنغالي ساديو ماني.

وقال يورجن كلوب أن رحيل ساديو ماني عن ليفربول صدمة كبيرة للفريق لأنه أحد أهم اللاعبين في الفريق وخسارة كبيرة للريدز ومكسب كبير لفريق بايرن ميونخ.

وأضاف المدير الفني الألماني لفريق ليفربول في تصريحات صحفية أنه يجب علينا احترام قرار “ماني” والجماهير أيضاً تحترم قراره لأن الجميع يحبه وهذا أمر غير قابل للتفاوض.

وأكد يورجن كلوب على أن رحيل ساديو ماني عن ليفربول في الوقت الذي أصبح فيه أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم ومكسب كبير لفريق بايرن ميونخ الألماني.