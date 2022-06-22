انت الان تتابع خبر قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي.. والتشكيل المتوقع للفارس الأبيض والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك “فيريرا” عن قائمة الفارس الأبيض لمواجهة فريق البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو في الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق البنك الأهلي مساء اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب ستاد المقاولون العرب وسط حضور جماهيري وذلك في الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

محمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبدالله جمعة.

في الوسط: إمام عاشور وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني وأشرف بن شرقي وأحمد سيدزيزو وسيد محمد عبدالله وسيف جعفر ورزاق سيسيه.

في الهجوم: يوسف أسامة وسيف الجزيري وعمر السعيد

واستقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي

في حراسة المرمى: محمد عواد

وفي خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – سيد عبد الله “نيمار”.

وفي خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو”.

وفي خط الهجوم : عمر السعيد

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.