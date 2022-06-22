نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي وترتيب الدوري السعودي في الجولة الحاسمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الاتحاد والاتفاق السعودي بتوقيت السعودية في الدوري السعودي وكذلك ترتيب الدوري السعودي في الجولة الحاسمة في الأسبوع التاسع والعشرون في جدول ترتيب الدوري السعودي، خاصة وأن الاتحاد يسعى إلى الفوز في أخر جولتين على أمل تعادل الهلال السعودي أو خسارته في واحدة من أخر جولتين من أجل الحصول على لقب الدوري السعودي والذي اشتعلت المنافسة فيه مع الأسابيع الأخيرة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق بتوقيت السعودية

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق : التاسعة مساء بتوقيت السعودية

ترتيب الدوري السعودي

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الأسبوع التاسع والعشرون، نجد كلا من الاتحاد والهلال يحتلان المركز الأول لصالحهما برصيد 61 نقطة وهو مايضع ترتيب الدوري السعودي في حالة من الإثارة الدائمة والمتابعة القوية من جانب كل الفرق والجماهير من أجل معرفة بطل مسابقة الدوري السعودي لهذا الموسم.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

عودة المصابين للاعبي اتحاد جدة السعودي

عاد كلا من كورنادو لتدريبات اتحاد جدة وكذلك إندريه فيليبي ومد الله العليان ومهند الشنقيطي إلى قائمة اتحاد جدة السعودي من أجل مواجهة الاتفاق في تلك المواجهة المرتقبة في الدوري السعودي لكرة القدم، ويرغب المدرب الروماني كوزمين كونترا لدخول مباراة الاتفاق وعدم التفريط مطلقا في النقاط من أجل استغلال تعثر الهلال السعودي سواء بالتعادل أو الهزيمة في أي من مبارياته وهو مايجعل المباريات تشهد متابعة قوية من جانب كل الجماهير وخاصة نتيجة مباراة الهلال والفتح على الجانب الأخر وفي نفس التوقيت للمباراة بكل تأكيد بالدوري السعودي.

وكان أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة قد عاد لقائمة الفريق السعودي بعدما أنهى فترة التأهيل الخاصة به والتي غاب على إثرها من قائمة المنتخب المصري والتي خاضت الجولتين الأولى والثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكذلك تلقت هزيمة في المباراة الودية أمام كوريا.

توقعات نتيجة مباراة اتحاد جدة والاتفاق

يتوقع أن تكون نتيجة مباراة اتحاد جدة والاتفاق لصالح اتحاد جدة خاصة وأن دوافع اللاعبين كبيرة من أجل حسم نتيجة المباراة لصالحهم في ظل التنافس القوي بين اتحاد جدة والهلال من أجل الحصول على لقب الدوري السعودي، ولكن يجعل الموقف صعب هو صعوبة موقف الاتفاق والذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة وسط منافسة من العديد من الفرق من أجل الهروب من دوامة الهبوط من الدوري السعودي هذا الموسم.