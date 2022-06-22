نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والفتح بتوقيت السعودية في الدوري السعودي وجدول ترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الهلال السعودي والفتح بتوقيت السعودية في الدوري السعودي لكرة القدم في الأسبوع التاسع والعشرون وكذلك القنوات الناقلة في أسبوع الحسم من أجل حسم لقب الدوري السعودي خاصة وأن هناك تنافس كبير بين كلا من الاتحاد والهلال على الحصول على الدوري السعودي خاصة وأن ترتيب الدوري السعودي يشير إلى تساوي كلا من الاتحاد والهلال في عدد النقاط في مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.

موعد مباراة الهلال والفتح بتوقيت السعودية

موعد مباراة الهلال والفتح : الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ترتيب الدوري السعودي

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي نجد أن الاتحاد والهلال يتصدرا جدول الترتيب برصيد 61 نقطة قبل الأسبوع التاسع والعشرون والثلاثون من جدول مسابقة الترتيب.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

الهلال يسعى لحسم الدوري السعودي

تتسابق كل أندية كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على إنهاء الدوري السعودي بمزيد من التركيز وكذلك في المراكز خاصة في صراع القمة بين الاتحاد والهلال السعودي.

يذكر أنه في حال تمكن الهلال من الفوز على الفتح وكذلك في حال خسارة الاتحاد من الاتفاق سيتوج وقتها الهلال السعودي بلقب الدوري السعودي بصرف النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة وهو مايجعل للمباراة أهمية كبيرة بين كلا من الهلال والفتح في تلك الجولة الحاسمة في الدوري السعودي لكرة القدم.

يذكر أن لقب الدوري السعودي يتم حسمه أنه في حال تساوى الفريقين في عدد النقاط يتم بعدها اللجوء إلى المواجهات المباشرة وهي التي تشير إلى تفوق الهلال السعودي وبالتالي حال تساوت النقاط سيكون الهلال السعودي هو بطل الدوري السعودي لكرة القدم.

توقعات نتيجة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

يتوقع الجميع أن تكون نتيجة مباراة الهلال والفتح لصالح الهلال خاصة في ظل الدوافع الكبيرة للهلال السعودي والذي يكفيه الفوز في أخر جولتين من أجل حسم الصراع في لقب الدوري السعودي لصالحه.

بالنظر إلى الجانب الأخر، نجد أن الفتح السعودي يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة وهو مايجعل موقفه أمن في جدول ترتيب الدوري السعودي وعدم وجود حالة من القلق لدى لاعبيه.