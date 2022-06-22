ريال مدريد يسابق للتعاقد مع لاعب فرنسي جديد
انضم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لسباق التعاقد مع الفرنسي هوجو إيكتيكي لاعب ريمس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ريال مدريد يضع عينه على إيكتيكي منذ فترة، تمهيدا لضمه حال رحيل الثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية من جانب باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، في صراع التعاقد مع اللاعب.
وقالت: إن ريمس رفض من قبل عرضين لضم الموهبة الفرنسية من جانب باريس سان جيرمان (45 مليون يورو) ونيوكاسل (36 مليون يورو(.
ويعتبر إيكتيكي (20 عاما)، من أبرز المواهب في الكرة الفرنسية، حيث لمع بشدة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 11 هدفا خلال 26 مباراة بالدوري الفرنسي.
ويذكر أن ريال مدريد أبرم صفقة فرنسية أخرى منذ أيام بالتعاقد مع لاعب الوسط أوريلين تشواميني قادما من صفوف موناكو.
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