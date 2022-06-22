بطاقة مباراة الأهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري .. الموعد والقناة الناقلة

انت الان تتابع خبر مفاجأة.. حسن شحاته من رفض ضم محمد صلاح للزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجر تامر يسري، وكيل محمد صلاح السابق، مفاجأة في الكشف عن سبب فشل انضمام محمد صلاح لصفوف الزمالك قبل انطلاقه في رحلة الاحتراف الأوروبية قبل عشر أعوام.

وقال يسري في تصريحات ببرنامج الماتش مع هاني حتحتوت بقناة صدى البلد، أن حسن شحاتة كان وراء رفض انتقال محمد صلاح إلى الزمالك في 2012. وفضل التعاقد مع اسلام عوض لاعب إنبي بدلا منه.

سبب فشل انضمام محمد صلاح للزمالك

وأضاف وكيل صلاح السابق أنه عقد جلسة مع عبدالله جورج عضو مجلس الزمالك وقتها في آخر أسبوع في يناير 2012. وكان صلاح وقتها يرحب بالانتقال إلى النادي مقابل 800 ألف جنيه فقط في الموسم.

وكشف يسري عن وجود اتفاق مع الزمالك حال تلقي صلاح عرضا بـ1.5 مليون يورو فسيرحل عن القلعة البيضاء.

وكيل صلاح قال انه فوجئ بتصريح ممدوح عباس التاريخي بشأن عدم قدرة صلاح على الانصهار في بوتقة الزمالك وأن هذا الرأي لم يكن يخص ممدوح عباس، ولكن كان رأي حسن شحاتة، وهو ما أبلغني به عبدالله جورج عضو مجلس الزمالك بعد ذلك.

وأوضح يسري أن حسن شحاتة كان يرى أنه حال التعاقد مع محمد صلاح، فسوف يتم رفع عقود لاعبين آخرين مثل محمد إبراهيم وعمر جابر إلى 800 الف جنيه.

صلاح أكد لوكيله السابق بعد فشل انتقاله للزمالك، أنه سيعلم الجميع من هو وأين سيصل.. خصوصا بعد موافقته على اللعب للزمالك

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