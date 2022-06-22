نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل يتجدد باللقب الغالي.. موعد مباراة الاتفاق والاتحاد الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتفاق والاتحاد ، في إطار مباريات الجولة 29 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وضمن لقاءات الدوري الثاني أو مرحلة الإياب، يستضيف مساء الخميس 23 يونيو 2022، ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، فعاليات المواجهة القوية والنارية، والتي تجمع فريقا الاتحاد والاتفاق ، والتي يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، على اختلاف دوافعهما، ما يجعلها بحق، قمة مباريات الأسبوع 29 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

في التغطية التالية، نتناول بالتفاصيل كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الاتفاق والاتحاد والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في النسخة 46 من الدوري السعودي ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الاتفاق والاتحاد .

مباراة الاتفاق والاتحاد

بذكريات مواجهة الدور الأول المثيرة، يجدد فريقا الاتحاد والاتفاق الموعد مع لقاء جديد.

فقد أسفرت مواجهة الذهاب من الجولة 14 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، عن ريمونتادا تاريخية لـ العميد.

إلا أن ظروف لقاء الدور الثاني، تعد مختلفة تمامًا.

حيث يصارع فارس الدهناء الهبوط، وهو بحاجة إلى الفوز، من أجل تفادي مفاجآت الجولة الأخيرة.

بينما يتمسك النمور بالانتصار، من أجل التتويج باللقب التاسع في الدوري السعودي .

وذلك في ظل مزاحمة ومنافسة شرسة من جانب الزعيم الهلالي.

نستعرض أولًا ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل بداية مباريات الجولة 29 :

نشير إلى أن مباريات الأسبوعين 29 و30 من دوري المحترفين السعودي ، ستقام جميعها في توقيت واحد.

من أجل تكافؤ الفرص بين الفرق الـ15 في البطولة ( مع تأكيد هبوط الحزم رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ).

وكانت المسابقة الأقوى عربيًا وخليجيًا قد تعرضت إلى التأجيل في الأسابيع الأخيرة لأسباب عديدة.

أبرزها المشاركة الناجحة لـ المنتخب السعودي الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 .

والتي توج بلقبها مؤخرًا على حساب المنتخب الأوزبكي.

بالإضافة إلى وديتي كولومبيا وفنزويلا لـ المنتخب السعودي الأول خلال معسكر إسبانيا الأخير.

والذي يأتي في مستهل تحضيرات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 .

نادي الاتفاق

نستهل تغطيتنا مع نادي الاتفاق السعودي ، مستضيف مواجهة الخميس.

والذي شهدت نتائجه تحسنًا نسبيًا في الأسابيع الأخيرة.

خاصةً مع قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون على رأس القيادة الفنية للفريق.