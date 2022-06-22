نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “غيابات بالجملة” قائمة النادي الأهلي استعداد لمباراة غزل المحلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وغزل المحلة، كما قال أبو الطيب المتنبي «إن المصائب لا تأتي فُرادى» يعيش النادي الأهلي حالة من التخبط الإداري خاصة بعد رحيل الأفريقي بيتسو موسيمانى وتعادل الفريق مع نادى ألزمالك في ألقاء الذي جمع بينهم في مباريات الدوري المصري حيث هاجمت جماهير القلعة الحمراء ألاعبين ومجلس الإدارة، بعد تواضع أداء الفريق وخصوصا بعد خسارة نهائي الأفريقي أمام نادى الوداد المغربي.

تم الإعلان منذ قليل عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائمة النادي استعداد لمباراة الأهلي وغزل المحلة القادمة التي تقام غداء قي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني اهم الأحداث الخاصة بالنادي الأهلي.

قائمة النادي الأهلي لمباراة المحلة

أعلن النادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة فريق غزل المحلة المقامة غدا في الدوري المصري الممتاز وذلك في تمام الساعة التاسعة و النصف بتوقيت القاهرة وجاءت كلأتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، علاء حمزة.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمود متولي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد اشرف، كريم فؤاد، محمود وحيد، محمد هاني.

خط الوسط: احمد نبيل كوكا، أفشة، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، زياد طارق، وليد سليمان.

خط الهجوم: صلاح محسن، محمد شريف، حسام حسن.

وعلي نظير أخر تم ألإعلان عن حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة وهم كلأتي:

حكم ساحة:عبد العزيز السيد.

حكم مساعد: احمد حسام.

حكم مساعد ثاني: شريف عبد الله.

حكم رابع: عمرو عايد.

حكم فيديو: احمد الغندور.

مساعد حكم فيديو: محمد عبد الحافظ.

أصابات النادي الأهلي قبل لقاء المحلة

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن صدمة جديدة لعاشقي وجماهير القلعة الحمراء وذلك قبل لقاء الأهلي وغزل المحلة في أطار منافسة الفريق الأحمر علي لقب الدوري المصري الممتاز للموسم 2021/2022، حيث صرح أسامة مصطفي رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن أصابات جديدة ضربت الفريق وذلك بعد مباراة القمة التي أنتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما حيث جائت الإصابات كلأتي :

– عبد القادر يغيب لـ 3 أسابيع بعد إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

– حسين الشحات يُصاب بكدمة في الكاحل ويغيب لمدة أسبوع.

– أيمن أشرف يُصاب بالتهاب في الركبة ويغيب لمدة أسبوع.

– علي معلول يغيب لمدة 10 أيام بعد إصابته بشد في العضلة ‏الأمامية.

– حمدي فتحي يغيب 10 أيام بعد إصابته بشد في العضلة ‏الخلفية.