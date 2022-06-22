قائمة الاهلي والمحلة في الدوري المصري الممتاز

تعرف على قائمة الاهلي في مباراته أمام غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز التي يسعى فيها النادي الاهلي إلى الفوز لإقتناص نقاط المباراة الثلاث، وملاحقة الزمالك وبيراميدز اللذين يسبقاه في ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فقدانه لنقطتين هامتين في لقاء القمة، الذي جمع بينه وبين غريمه التقليدي نادي الزمالك المتصدر المؤقت لترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة بفارق 4 نقاط عن الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة فقط.

قائمة الفريق لمباراة الاهلي وغزل المحلة اليوم

وقد أعلن المدير الفني المؤقت الكابتن سامي قمصان عن قائمة الأهلي لمباراته أمام فريق غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، وجاءت كما يلي:

حراسة المرمى : إشتملت على كابتن الفريق محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء.

: إشتملت على كابتن الفريق محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء. خط الدفاع : ضم كلاً من محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، والمحترف المغربي بدر بانون كقلب دفاع، وكلاً من كريم فؤاد، ومحمد هاني كظهير أيمن، وكلاً من محمد أشرف الناشئ الصاعد ومحمود وحيد كظهير أيسر.

: ضم كلاً من محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، والمحترف المغربي بدر بانون كقلب دفاع، وكلاً من كريم فؤاد، ومحمد هاني كظهير أيمن، وكلاً من محمد أشرف الناشئ الصاعد ومحمود وحيد كظهير أيسر. خط الوسط : يمثله كلاً من أحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية، والناشئ الصاعد زياد طارق كلاعبي إرتكاز، وكلاً من مجدي أفشة، ووليد سليمان كصناع لعب وطاهر محمد طاهر كجناح أيمن، والمحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو كجناح أيمن.

: يمثله كلاً من أحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية، والناشئ الصاعد زياد طارق كلاعبي إرتكاز، وكلاً من مجدي أفشة، ووليد سليمان كصناع لعب وطاهر محمد طاهر كجناح أيمن، والمحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو كجناح أيمن. خط الهجوم: شمل على محمد شريف هداف الفريق، وحسام حسن، وصلاح محسن كرؤس حربة.

غيابات الاهلي عن مباراة غزل المحلة

هذا ويغيب عن اللقاء حارس المرمى علي لطفي، وأيمن أشرف مدافع الفريق، والمحترف التونسي علي معلول، والمحترف المالي أليو ديانج، وأحمد عبد القادر، وحمدي فتحي لاعب خط الوسط، وحسين الشحات لاعب خط الهجوم.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الأربعاء في الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي وي السلام بمدينة القاهرة، وقد أنتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل بهدفين لكل فريق، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة وتذاع على قناة أون تايم سبورت الفضائية، ويحكم اللقاء طاقم تحكيم مصري.