بطاقة مباراة الأهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري .. الموعد والقناة الناقلة

انت الان تتابع خبر بطاقة مباراة الأهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري .. الموعد والقناة الناقل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام يوم الأربعاء 22 يونيو، مباراة الأهلي وغزل المحلة، وذلك في ختام مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

وكان الأهلي قد تعادل في المباراة الماضية مع الزمالك في مباراة القمة 124، بهدفين لهدفين.

ونستعرض معكم بطاقة مباراة الأهلي وغزل المحلة في مسابقة الدوري.

موعد المباراة

المباراة ستنطق في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد الأهلي وي اللام.

القناة الناقلة

المباراة ستكون منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ويسبقها فقرة استوديو تحليلي.

ترتيب الفريقين في الدوري

الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعد خوض 18 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر لقاء، بينما المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 6.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

طاقة تحكيم مباراة الأهلي وغزل المحلة