انت الان تتابع خبر قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة.. ضم 4 ناشئين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري، ضم 4 لاعبين ناشئين وذلك لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق بسبب الإصابات.

ويلتقي الأهلي في تمام التاسعة والنصف مساء غداً الأربعاء 22 يونيو مع ضيفه غزل المحلة، في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الأهلي من عدد من الغيابات ( لمعرفة غيابات الأهلي أمام غزل المحلة من هنا).

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة وتعادل في المباراة الاخيرة مع الزمالك، بينمكا المحلة بالمركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – بدر بانون – محمود وحيد وكريم فؤاد – محمد هاني.

خط الوسط: وليد ‏سليمان – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة” – أحمد نبيل ‏”كوكا” – محمد أشرف – زياد طارق. ‏

خط الهجوم: حسام حسن – محمد شريف – صلاح محسن – بيرسي ‏تاو – طاهر محمد طاهر.