انت الان تتابع خبر الزمالك يعاني دفاعياً قبل مواجهة البنك الأهلي .. مفيش مدافعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يدخل الزمالك مباراته أمام فريق البنك الأهلي وهو يعاني من غياب عدد من لاعبيه على مستوى خط الدفاع بسبب الإصابات المختلفة.

الزمالك سيحل ضيفاً على فريق البنك الأهلي في السابعة من مساء غداً الأربعاء 22 يونيو، في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان جيسوالدو فيريرا قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي ( طالع من هنا قائمة الزمالك).

غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي

وسيغيب عن مدافعي الزمالك في مواجهة البنك الأهلي، كل من محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وحازم إمام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح بالإضافة لمحمد أبو جبل حارس المرمى.

محمود علاء يعاني من كدمة والتواء في الكاحل تعرض لها أثناء تواجده مع منتخب مصر.

بينما محمد عبد الشافي يعاني من كدمة في الركبة تعرض لها في مواجهة الأهلي.

محمد عبد الغني سيغيب بسبب الإصابة بكدمة في الكاحل بعدما شارك في لقاء الأهلي وهو يعاني من الإصابة.

حازم إمام وحمزة المثلوثي يواصلان التأهيل من الإصابة بينما يعاني أبو جبل من إجهاد في العضلة الضامة.