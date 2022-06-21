انت الان تتابع خبر تفاصيل إصابة مهاب ياسر نجم منتخب مصر لكرة السلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إصابة قوية تعرض لها مهاب ياسر نجم منتخب مصر لكرة السلة، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب المصري بنظيره الأردني في بطولة مصر الودية المقامة بصالة برج العرب.

مهاب ياسر تعرض لإصابة قوية في الركبة بعد سقوطه على الأرض بشكل خاطئ مما تسبب في التوائها في الربع الثالث من مباراة منتخب مصر لكرة السلة مع الأردن.

وتم إنهاء المباراة في الربع الثالث بعد إصابة مهاب ياسر ، وكانت النتيجة 58-45 لصالح منتخب مصر.

[تفاصيل إصابة مهاب ياسر نجم منتخب مصر لكرة السلة]

وسمع اللاعبون صوت “طرقعة” ركلة مهاب ياسر بسبب قوة الإصابة.

وسيخضع اللاعب لآشعة وفحص طبي على الركبة لمعرفة مدى إصابته.

بطولة مصر الودية مقامة في برج العرب بمشاركة منتخبات مصر، الأردن، أوغندا وراوندا وتأتي في إطار استعداد المنتخب المصري لتصفيات كأس العالم.