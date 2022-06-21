22 لاعب في قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

انت الان تتابع خبر22لاعب في قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي بالدوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف البرتغالي جيسوالدو فيريرا، عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك سيحل ضيفاً على فريق البنك الأهلي في تمام السابعة مساء غداً الاربعاء 22 يونيو، في الجولة 22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022.

الزمالك يدخل اللقاء وهو يتصدر مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام الأهلي بمباراة القمة 124.

واستمر غياب محمود علاء عن قائمة الزمالك بعد غيابه عن مباراة القمة لتراكم البطاقات الصفراء.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد – السيد عطية.

الدفاع: محمود حمدي “الونش” – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبدالله جمعة.

الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما”- محمد أوناجم – محمود عبدالرازق “شيكابالا” – أيمن حفني – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو” – سيد محمد عبدالله “نيمار” سيف جعفر .

الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري – رزاق سيسيه.