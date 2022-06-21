انت الان تتابع خبر صدمات في الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة.. غياب كتيبة نجوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى الجهاز الفني في الأهلي صدمة كبيرة، بعد تعرض أحمد عبد القادر للإصابة وتأكد غيابه عن مباريات الفريق لمدة 3 أسابيع.

أحمد عبد القادر يعاني من الإصابة بتمزق في منشأ العضلة الأمامية ويحتاج لفترة 3 أسابيع للعلاج.

كما سيغيب حسين الشحات لمدة أسبوع بسبب تعرضه للإصابة بكدمة الكاحل في القدم.

أيمن أشرف هو الأخر يعاني من إصابة بالتهابات في الركبة ويغيب من 3 أيام إلى أسبوع.

بينما حمدي فتحي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويغيب لمدة 10 أيام. وذلك بعدما غادر مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك مصاباً.

محمد عبد المنعم وكذلك علي لطفي لن يتمكنا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة لاستمرار إصابتهما وكذلك أليو ديانج والذي حصل على حقنة بلازما.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة غداً الأربعاء في الجلوة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.