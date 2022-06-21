انت الان تتابع خبر قبل مواجهة الغد.. تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام غداً الأربعاء 22 يونيو، مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/20232.

وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك بهدفين لهدفين، قبل أيام في اللقاء المؤجل من الجولة 20 لمسابقة الدوري.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة من خوض 18 مباراة، فاز في 12 وتعادل 5 وخسر لقاء، بينما غزل المحلة بالمركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة بعد خوضه 21 لقاء، فاز في 5 وتعادل 10 وخسر 6.

تاريخ مواجهات الأهلي وغزل المحلة

تقابل فريقي الأهلي وغزل المحلة في 92 مباراة، فاز المارد الأحمر في 52 مباراة بينما زعيم الفلاحين حقق 12 فوز وكان التعادل حاضر بينهما في 30 لقاء.

الفريق الأحمر حاظ على شباكه نظيفة في 50 مباراة وفي المقابل حافظ الفلاحين على شباكه عذراء في 24 لقاء.

وسجل لاعبوا الأهلي 123 هدف مقابل 52 هدف للاعبي المحلة