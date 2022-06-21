نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجولة قبل الأخيرة” موعد مباراة الهلال والفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والفتح، اقترب الدوري السعودي أو المعروف بدوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين للموسم الحالي 2022 من الانتهاء حيث تبقي من عمر الدوري مباراتان فقط لكل الفرق المشاركة حيث يشتعل صراع القمة والفوز باللقب بين نادي الاتحاد الملقب العميد والذي يمتلك رصيد 61 نقطة ويحتل بها المركز الأول و نادي الهلال السعودي الملقب بالموج الأزرق وزعيم أسيا بنفس رصيد النقاط ولكن يتوفق الاتحاد بفارق هدف وحيد عن الهلال الذي لن يستسلم لفقدان لقب الدوري لهذا العام.

تتقرب جماهير المحبة للهلال داخل المملكة العربية السعودية مباراة الهلال والفتح وذلك من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة المنافسة علي لقب الدوري لأخر مباراة في المنافسة أملا في تعثر نادي الاتحاد الذي سوف يلعب في ذات التوقيت وذلك من أجل الشفافية وعدم التلاعب في نتائج المبارايات.

موعد مباراة الهلال و الفتح في دوري المحترفين

تقام مباراة الهلال والفتح يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو 2022 وذلك علي استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية والذي يقع في مدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء والذي يتسع ل 26 ألف مدرج، حيث تقام مباراة الهلال والفتح في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

يسعى نادي الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز لحصد الثلاث نقاط في مباراته ضد الفتح وذلك من أجل ملاحقة الاتحاد متصدر الترتيب ولكن بنفس رصيد الأزرق الذي يمتلك 61 نقطة جمعهم من 28 مباراة ويأمل في الفوز بالمباراة منتظرا تعثر الاتحاد أو تعويض الهدف الفارق وذلك من أجل التتويج باللقب دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين للموسم الحالي 2022.

أما نادي الاتفاق فيحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة حيث يعتبر بعيد عن الهبوط وذلك تحت قيادة المدرب جورجيوس يوناني الجنسية حيث يقدم عروض طيبة تحت قيادة ذلك المدرب.

وذكرت صحيفة رياضية منذ قليل أيضا أن الحكم التشيلي روبرتو توبار هو من سوف يتدير مباراة الهلال والفتح .

التشكيل المتوقع للهلال ضد الفتح

من المتوقع ان يبدأ الهلال الملقب بزعيم أسيا بتشكيل كالأتي: