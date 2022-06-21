انت الان تتابع خبر تعليمات إدارية وتنظيمية لمباراة الفيصلي والوحدات السبت.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة التي تجمع فريقي الفيصلي والوحدات، عند الثامنة والنصف مساء السبت 25 حزيران على ستاد عمان الدولي، ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الأردني للمحترفين، وفقا لما يلي:

يكون الدخول للمنصة الرسمية بموجب الباجات المصروفة من الاتحاد وبطاقات الدعوة الخاصة بالمباراة، مع التأكيد على عدم السماح بدخول الأطفال.

جلوس جمهور النادي الفيصلي على الدرجة الأولى يسار المنصة والدرجة الثانية كاملة.

جلوس جمهور نادي الوحدات على الدرجة الأولى يمين المنصة.

دخول جمهور النادي الفيصلي من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (3) المقابلة لفندق الأرز.

دخول جمهور نادي الوحدات من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (9) بوابة ستاد البترا.

خصصت البوابات الداخلية (4 و 5) للدرجة الأولى يسار المنصة، والبوابات رقم (7 و 8 و 9) للدرجة الثانية والبوابة رقم (3) للدرجة الخاصة، لجمهور النادي الفيصلي.

خصصت البوابات الداخلية (11 و 12) للدرجة الأولى يمين المنصة، والبوابة رقم (13) للدرجة الخاصة يمين المنصة لجمهور نادي الوحدات.

دخول الجهات التنظيمية والإعلامية وحملة باجات المنصة الرسمية وبطاقات الدعوة VIP من البوابة رقم (1) الخارجية لمدينة الحسين للشباب.

توزيع تذاكر المباراة على النحو التالي:

1. (4400) درجة أولى يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي.

2. (4400) درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الوحدات.

3. (6400) درجة ثانية لجمهور النادي الفيصلي.

4. (300) تذكرة درجة خاصة لجمهور النادي الفيصلي.

5. (300) تذكرة درجة خاصة لجمهور نادي الوحدات.

حفاظاً على سلامة جماهير الفريقين وكونه قد تم حجز تذاكر المباراة حسب عدد المقاعد لكل درجة فانه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة المباراة مهما كان عمره.