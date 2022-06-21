انت الان تتابع خبر الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو المواعيد الجديد للبطولات الإفريقية للموسم الجديد دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، بحيث تنطلق 9 سبتمبر بدلا من 9 أغسطس.

نظام الخمسة تبديلات

كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استمرار نظام الخمسة تبديلات في الموسم الجديد، إلى جانب السماح بقيد 40 لاعبا لكل ناد بدلا من 30.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” السماح بوجود 9 لاعبين على مقاعد الاحتياط بدلا من 7 وتخصيص فترة قيد واحدة فقط للأندية المشاركة في بطولات الموسم الجديد، من 1 إلى 15 أغسطس المقبل.

مواعيد دوري الأبطال والكونفيدرالية للموسم الجديد

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11، والإياب من 16 إلى 18 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9، والإياب من 14 إلى 16 أكتوبر.

ملحق بطولة الكونفيدرالية : من 2 إلى 9 نوفمبر

الجولة الأولى (مجموعات) من 10 إلى 12 فبراير 2023.

الجولة الثانية من 17 إلى 19 فبراير.

الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 فبراير.

الجولة الرابعة: 7 و8 مارس.

الجولة الخامسة: 17 و18 مارس.

الجولة السادسة: من 31 مارس إلى 2 أبريل.

ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23، والإياب من 28 إلى 30 أبريل.

نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14، والإياب من 19 إلى 21 مايو.

النهائي: من 2 إلى 11 يونيو 2023.