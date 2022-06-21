انت الان تتابع خبر ديفيد فاجنر يقترب من تدريب الأهلي.. صديق يورجان كلوب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت عدة تقارير عن اقتراب الألماني ديفيد فاجنر، من تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وخلافة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي تم فسخ العقد معه بالتراضي.

ديفيد فاجنر مدرب شالكة الألماني السابق دخل دائرة الترشيحات لتدريب الأهلي بعد رحيل موسيماني.

المدرب الألماني كان يلعب في مركز المهاجم بأندية إيتراخت فرانكفورت وماينز، وغيرها من الأندية الألمانية في الدوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وخاض 293 مباراة ويسجل 59 هدفًا ويصنع 3 أهداف.

ثم بدأ ديفيد فاجنر مسيرته في تدريب شباب فريق هوفينهايم عام 2007، ثم رحل إلى الفريق الثاني ببوروسيا دورتموند عام 2011 وقت تولي الألماني يورجن كلوب مهمة تدريب الفريق الأول.

ثم عمل في هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي كان يعاني من الهبوط للدرجة الثانية في الدوري الإنجليزي، قبل نهاية الدوري موسم 2015/2016.

وسبق لفاجنر تدريب رمضان صبحي نجم الأهلي اليابق وبيراميدز الحالي في فريق هيدرسفيلد تاون.

أحمد حسام ميدو أكد عبر برنامجه التلفزيوني أن فاجنر يعد أقرب المرشحين لتولي تدريب الأهلي.