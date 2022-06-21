انت الان تتابع خبر صدمة.. منتخب تونس مهدد بالحرمان من كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شبكة ”beINSPORT“، عن تهددي الاتحاد الدولي لكرة القدم، باستبعاد منتخب تونس من المشاركة في كأس العالم 2022 والذي سيقام نهاية العام الجاري بقطر.

سبب التهديد هو وجود صراع وزير الرياضة كمال دغيش ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، وتهديد دغيش بحل اتحاد كرة القدم التونسي.

الشبكة القطرية أكدت أنه إذا تم حل اتحاد كرة القدم التونسي، فلن يتمكن ”الفيفا“ من تجاهل هذا التدخل السياسي المحتمل، وسيتم استبعاد تونس من جميع المسابقات (بما في ذلك كأس العالم 2022).

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة التونسية، قد كشف خلال مؤتمر صحفي أنه يمكن حل اتحاد كرة القدم في حال اكتشاف أوجه قصور خطيرة أثناء التحقيق في قضية تلاعب في الدوري التونسي.

منتخب تونس وصل للمشاركة في كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب مالي في مجموع المباراتين بالدور الإقصائي النهائي.