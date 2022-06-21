انت الان تتابع خبر النصر السعودي يتعاقد مع صفقة القرن.. نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، عن نجاح نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، في الحصول على توقيع البرازيلي مارسيلو فييرا، نجم ريال مدريد السابق.

الإعلامي سعود السهلي كتب عبر حسابه بموقع “تويتر”: “ظهير أيسر له مسيرة تاريخية.. بيوقع مع النصر”.

النصر يتعاقد مع مارسيلو وأبو جبل

وأشار السهلي أن النصر حصل على توقيع مارسيلو قائد ريال مدريد السابق بعد رحيله بنهاية الموسم الجاري من الفريق الملكي الأبيض.

بينما الإعلامي الرياضي عبدالمجيد بن طالب، كشف عن تعاقد النصر مع الحارس المصري الدلوي محمد أبو جبل لدعم مركز حراسة المرمى في الفريق.

بن طالب نفى في ذات الوقت أن يكون النصر تعاقد مع الحارس المصري الآخر محمد الشناوي، نجم الأهلي القاهري.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي قبل جولتين من النهاية وبرصيد 55 نقطة.