انت الان تتابع خبر ليفربول في مأزق .. صلاح سيغادر مجاناً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بات ليفربول الإنجليزي شبه مقتنع بأن نجمه المصري محمد صلاح سيغادر النادي مجاناً العام المقبل بعدما نفذت حلول إدارته من أجل تمديد تعاقده الذي ينتهي صيف العام المقبل.

وينتهي عقد صلاح في يونيو 2023 ما يعني رحيله عن الفريق الإنجليزي بشكل مجاني الصيف المقبل في حال لم يجدد عقده مع النادي، إذ يعد المهاجم المصري أهم أوراق المدرب الألماني يورغن كلوب الهجومية بعدما شارك في 254 مباراة مع ليفربول سجل في 156 منها في 5 أعوام متتالية.

ومفاوضات تجديد عقد النجم المصري مستمرة منذ قرابة العام وحتى اللحظة لا بوادر اتفاق بين الطرفين وبحسب تقارير صحفية فإن ليفربول بات يهيئ نفسه لرحيل المصري إذ نشرت "ميرور" أن النادي الإنجليزي قد قدم كل ما يستطيعه في عرضهم الأخير للمهاجم.

وأضافت "ميرور" أن ليفربول لا يرى أي نوع من المرونة من صلاح ووكيل أعماله في المفاوضات ما يضع "الريدز" في خطر خسارة نجمي خط الهجوم السنغالي ساديو ماني الذي بات قريبا من الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني ومحمد صلاح في حال لم يجدد عقده.

وكان ليفربول تعاقد مع الكولومبي لويس دياز الشتاء الماضي من بورتو البرتغالي بالإضافة إلى المهاجم الأوروغوياني داروين نوينز من بنفيكا الصيف الحالي ومع تبقي عاما واحدا في عقد البرازيلي روبرتو فيرمينو فإن النادي الإنجليزي قد يودع حقبة نجومه الثلاث التي أعادت الفريق إلى الواجهة العالمية وقادته إلى المنصات في 6 أعوام.

ومنذ اجتماع الثلاثي البرازيلي السنغالي المصري حقق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1990 في موسم 2019-2020 بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2018-2019 وكأس العالم للأندية 2019-2020 وكأس السوبر الأوروبي للعام نفسه وكأس الاتحاد والرابطة لموسم 2021-2022.