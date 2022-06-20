انت الان تتابع خبر رومانو: بايرن ميونخ أنجز صفقة ماني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا اليوم الاثنين، اكتمال صفقة انتقال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.

وكتب فابريزيو رومانو "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "إن جميع أوراق الصفقة تم توقيعها بين ليفربول وبايرن ميونخ، صفقة ساديو ماني اكتملت وختمت. الصفقة مدتها ثلاث سنوات، اكتملت من جانب اللاعب".

وأضاف أن ساديو ماني سيخضع للكشف الطبي، يوم غد الثلاثاء، على أن يتم تقديم المهاجم السنغالي، البالغ من العمر 30 عاما، كلاعب جديد في صفوف بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل.